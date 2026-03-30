Rimossa dalle spiagge la posidonia portata dal ciclone Harry 

Le tante persone che nei giorni di Pasqua e Pasquetta decideranno di fare una passeggiata nelle spiagge del litorale, troveranno arenili puliti e bonificati. Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto alla rimozione di tutte le alghe, ricordo del ciclone Harry che dal Rio Su Pau erano finite in mare e da qui nelle spiagge ricoprendo del tutto la sabbia.

Le canne sono state tutte rimosse e accatastate nelle lottizzazioni in via Mar Ionio e in via Mari Ligure dove adesso saranno portare via per smaltirle nelle discariche autorizzate.

Discorso diverso invece è quello delle alghe che non possono essere smaltite in discarica. La posidonia infatti costituisce un elemento importantissimo per le spiagge e può solo essere raccolta a bordo spiaggia per essere poi rimessa al proprio posto alla fine della stagione.

Intanto prenderà il via come sempre il primo maggio, la pulizia del Poetto e delle spiagge della costa con i pulispiaggia. A portarla avanti sarà la De Vizia che provvederà anche alla sistemazione delle isole ecologiche con le batterie di bidoni per la raccolta di secco, vetro e plastica.

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