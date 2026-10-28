Rifiuti, raffica di multe: oltre 500 in 9 mesi 

Una media di quasi due multe al giorno, tra sacchetti abbandonati per strada, conferimenti fuori orario e raccolta differenziata non rispettata. Continua la stretta contro chi viola le regole dello smaltimento dei rifiuti. Da gennaio a settembre la polizia locale ha inflitto 512 sanzioni, 161 delle quali soltanto negli ultimi tre mesi. Un bilancio che fotografa un fenomeno ancora diffuso, nonostante controlli e campagne di sensibilizzazione.

A guidare la classifica delle infrazioni sono i conferimenti effettuati con modalità diverse da quelle previste: 226 verbali, di cui 124 a privati cittadini e condomìni per il mancato rispetto di giorni e orari. Seguono i 180 casi di abbandono dei rifiuti e le 72 sanzioni per errori nella separazione delle diverse frazioni. Per una decina di trasgressori è scattata una multa da mille euro.

Ma il lavoro degli agenti non si limita alle contravvenzioni. Sono 614 gli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, contro i 448 registrati fino a giugno. I controlli hanno consentito anche di individuare 51 presunti evasori della Tari.

All'attività della sezione Igiene urbana della Polizia locale, svolta in collaborazione con gli uffici comunali, si affianca quella dei cittadini: 316 le segnalazioni ricevute nei primi nove mesi dell'anno. Resta attivo il numero verde 800533122, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.

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