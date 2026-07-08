Rifiuti ingombranti abbandonati sui marciapiedi 

Non si ferma l’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle strade del centro e questa volta gli incivili hanno ben pensato di abbandonare addirittura i sedili posteriori di un’auto. Non in campagna, come spesso avviene, bensì in via Mercadante, nel centro del quartiere di Santo Stefano. Arrivati probabilmente a bordo di un camioncino, hanno gettato i sedili nel bel mezzo del marciapiede all’incrocio con via Gramsci, davanti a un’abitazione. Dopo le segnalazioni sono intervenuti gli operai della De Vizia per portarli via.

Non è l’unico caso: diversi barattoli di vernice e pezzi di finestre sono stati gettati in via Bonaria, una strada che gli incivili trasformano spesso in un letamaio. Oltre agli ingombranti e alle buste piene di indifferenziata lasciate in strada, ci sono i piatti con il cibo in decomposizione per il caldo torrido di questi giorni, lasciati sui marciapiedi e sul muretto di una casa da chi porta da mangiare ai gatti. Dall’inizio dell’anno sono una quarantina le multe a chi abbandona rifiuti dove non è consentito. I controlli vanno avanti sia tra i contenitori sistemati fuori dalle case in attesa del porta a porta sia nelle varie zone del territorio, anche su segnalazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA