«Ridateci i parcheggi di Sa Duchessa» 

La questione di ordine e sicurezza che lo scorso mese aveva interessato i parcheggi universitari di via Trentino si è spostata ora in via Is Mirrionis.

Da lunedì scorso, infatti, l’accesso in auto al campus Sa Duchessa è consentito solo a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti con difficoltà motorie certificate. Tutti gli altri dovranno utilizzare il parcheggio di via Trentino, situato di fronte alle Casa dello Studente.

Studenti scontenti

Nella mail inviata agli studenti, l’Ateneo spiega che: “per motivi di sicurezza e per garantire accesso ai mezzi di soccorso sarà disposta la rimozione forzata dei veicoli non autorizzati, che ostacolino il transito o che occupino le aree riservate”. Una decisione che ha suscitato il malcontento generale tra gli universitari. Secondo l’associazione studentesca Unicaralis la chiusura dei parcheggi: «ha provocato un malcontento generale degli studenti. Oltre ai parcheggi di via Trentino, che sono limitati e chiudono prima dell’orario di chiusura della stessa biblioteca, non esistono nuove e diverse alternative a quelle già presenti. Gli studenti ci segnalano continuamente numerosi disagi derivanti dalla decisione di chiudere quel parcheggio. L’associazione ha quindi lanciato una raccolta firme destinata al rettore e al preside di Facoltà, che ha già superato le 300 adesioni, chiedendo «la riapertura totale sia dei cancelli di via Trentino, che attualmente chiudono alle 20, sia di quelli di via Is Mirrionis».

Più parcheggi

Sulla stessa linea il gruppo Progetto Studenti, che sottolinea come la zona «sia già carente di parcheggi. A Sa Duchessa non transitano solo gli studenti dei corsi umanistici – aggiungono -, ma anche quelli di altre facoltà e dei corsi di abilitazione. Purtroppo, l’impressione è che l’Università possa andare avanti tranquillamente senza tenere in considerazione le necessità di noi studenti, specialmente di coloro che non hanno la possibilità di raggiungere l’università in maniera alternativa. Addirittura, sembriamo ospiti in casa nostra, oltretutto male accolti».

La replica

Dall’Università di Cagliari precisano che i parcheggi del campus di Sa Duchessa «sono sempre stati ad uso esclusivo di docenti e personale tecnico-amministrativo», come indicato anche dai cartelli all’ingresso. La decisione di limitare l’accesso, spiegano, «è stata presa per ragioni di ordine e sicurezza, dopo numerose segnalazioni di auto parcheggiate in modo irregolare o in spazi riservati, che rendevano difficile l’intervento dei mezzi di soccorso». A questi si aggiungono, prosegue la nota, «quelle persone che occupano gli spazi dedicati a persone con disabilità e donne in gravidanza; di chi sosta nelle aree riservate ai docenti o commette atti di vandalismo. La misura – concludono dall’Ateneo - non rappresenta una novità, ma un ripristino delle regole già previste. Si tratta pur sempre di un parcheggio privato».

