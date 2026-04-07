«Riaprite il parcheggio di piazza Marmilla» 

«Il parcheggio interrato di piazza Marmilla deve riaprire». L’amministrazione comunale di Carbonia fa la voce grossa con la società proprietaria delle torri di piazza Marmilla, nei cui seminterrati ci sono diversi livelli di parcheggi. In virtù di una convenzione datata almeno venti anni, il piano più basso deve restare a disposizione della comunità.

Così avveniva da molto tempo (sebbene i cancelli chiudessero dopo la mezzanotte e riaprissero attorno alle 6), ma dal 2025 il servizio è stato sospeso. I proprietari hanno chiuso il piano più interrato (gli altri sono disponibili con cancello automatico solo per proprietari o possessori di locali nei due palazzi) dopo un raid vandalico. Era stato svuotato il contenuto di alcuni estintori e la bonifica delle polveri non si era rivelato un intervento immediato. Da quell’episodio sono però trascorsi più di sei mesi e il parcheggio, utile anche in caso di eventi organizzati in piazza Roma, è ancora chiuso. Il 2 aprile il Comune ha perciò emesso un provvedimento in cui in sostanza scrive che il tempo dei tentennamenti è scaduto e ordina, si legge, «la riapertura dei parcheggi a uso pubblico nel sottopiano del centro direzionale». (a. s.)

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