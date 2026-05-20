Riapre la piscina comunale,  ma la pista di atletica è un cantiere 

A due mesi dalla chiusura, riapre la piscina comunale di San Sperate. I lavori di manutenzione avevano preso avvio il 23 marzo, al fine di mettere in sicurezza gli impianti del centro sportivo. Gli interventi, dalle prime stime, sarebbero dovuti terminare in circa venti giorni, tuttavia, il maltempo e le festività, come sottolineato dall’amministrazione, avevano portato a un prolungamento dei tempi.

Interventi che si erano resi necessari anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte degli utenti, che lamentavano le condizioni di degrado in cui versava la struttura di via Santa Suja. Le criticità rilevate, infatti, erano numerose, tra cui le perdite e i diversi malfunzionamenti legati agli impianti. La manutenzione straordinaria ha dunque interessato principalmente l’impiantistica relativa alla filtrazione e al riscaldamento delle acque, uno dei disagi principali. La ditta esecutrice è poi intervenuta al fine di ridurre i rischi legati alla proliferazione batterica, garantendo così una maggiore sicurezza sanitaria, e per migliorare l’efficienza energetica. «Ringraziamo i cittadini per la pazienza», ha commentato l’amministrazione nell’annunciare la riapertura. Ma i lavori al centro sportivo polivalente non sono del tutto terminati: vanno avanti gli interventi sulla pista di atletica cominciati a dicembre. I lavori di riqualificazione della pavimentazione sportiva e di miglioramento delle attrezzature richiederanno ancora pazienza da parte della cittadinanza.

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