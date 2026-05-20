VaiOnline
San Sperate.
21 maggio 2026 alle 00:17

Riapre la piscina comunale,  ma la pista di atletica è un cantiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A due mesi dalla chiusura, riapre la piscina comunale di San Sperate. I lavori di manutenzione avevano preso avvio il 23 marzo, al fine di mettere in sicurezza gli impianti del centro sportivo. Gli interventi, dalle prime stime, sarebbero dovuti terminare in circa venti giorni, tuttavia, il maltempo e le festività, come sottolineato dall’amministrazione, avevano portato a un prolungamento dei tempi.

Interventi che si erano resi necessari anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte degli utenti, che lamentavano le condizioni di degrado in cui versava la struttura di via Santa Suja. Le criticità rilevate, infatti, erano numerose, tra cui le perdite e i diversi malfunzionamenti legati agli impianti. La manutenzione straordinaria ha dunque interessato principalmente l’impiantistica relativa alla filtrazione e al riscaldamento delle acque, uno dei disagi principali. La ditta esecutrice è poi intervenuta al fine di ridurre i rischi legati alla proliferazione batterica, garantendo così una maggiore sicurezza sanitaria, e per migliorare l’efficienza energetica. «Ringraziamo i cittadini per la pazienza», ha commentato l’amministrazione nell’annunciare la riapertura. Ma i lavori al centro sportivo polivalente non sono del tutto terminati: vanno avanti gli interventi sulla pista di atletica cominciati a dicembre. I lavori di riqualificazione della pavimentazione sportiva e di miglioramento delle attrezzature richiederanno ancora pazienza da parte della cittadinanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento.

America’s Cup: buon vento, Cagliari

Da oggi sino a domenica lo spettacolo della grande vela è in Sardegna 
L’evento

Il fascino dei bolidi del mare Barche in acqua alle 15

Domani le prime regate che danno punti in classifica Abodi: «Renderemo questa manifestazione popolare» 
Alta tensione

Irride gli attivisti della Flotilla, bufera sul ministro di Tel Aviv

«Benvenuti in Israele» alle persone bendate e in manette L’ira di Mattarella e Meloni, anche Netanyahu si dissocia 
Verso il voto

Santa Teresa Gallura, una sfida per tre: turismo tutto l’anno

Dario Giagoni, deputato della Lega, e Stefano Pisciottu sfidano Nadia Matta 
Claudio Ronchi
La storia

«Umiliata e obesa, così ho sconfitto i pregiudizi su di me»

La lotta di Natascia Curreli da Sedilo a tutte le scuole sarde 
Serafino Corrias
L’incontro

«Italia e India più vicine che mai»

Il primo ministro Modi a Roma, protocollo d’accoglienza speciale 
Pechino

Xi e Putin, monito agli Stati Uniti

Nella dichiarazione congiunta la denuncia di «attacchi militari traditori» 