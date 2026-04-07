Recensioni online, scatta la stretta 

Cambiano le regole delle recensioni online su alberghi e ristoranti. Le nuove norme sono in vigore da ieri ma perché la legge 34/2026 diventi pienamente operativa servono ancora le linee guida di Antitrust e Agcom, le rispettive Autorità per la concorrenza e le comunicazioni.

La legge

In attesa che l’iter si completi, i consumatori possono prendere confidenza con il mutato scenario. Intanto: si può pubblicare una recensione solo entro trenta giorni dalla fruizione del servizio. E per dimostrare l’effettiva condizione di cliente bisogna allegare lo scontrino o la fattura. Diversamente i titolari di bar, ristoranti o hotel possono chiedere la rimozione dei commenti per presunto illecito. Ancora: dopo due anni, la legge 34 considera una recensione vecchia e quindi proprietari e gestori di locali pubblici o strutture ricettive possono ugualmente sollecitarne la cancellazione. Sono considerate illegittimi anche i commenti fatti dietro ricompensa da parte delle attività commerciali o alberghiere.

Le reazioni

Per capire l’importanza delle recensioni basta un dato: il 70% dei consumatori le passa in rassegna prima di fare un acquisto. In Sardegna, Fipe Confcommercio considera «la legge un passo importante – dice il presidente Emanuele Frongia –: finalmente si interviene su un fenomeno che negli anni ha penalizzato molte imprese, anche nel nostro territorio. Le false recensioni alterano il mercato, danneggiano chi lavora correttamente e rischiano di ingannare i consumatori». Plauso anche da Assoutenti: «Siccome le recensioni influiscono sul mercato, era necessario garantire la trasparenza».

Il caso

Proprio per la mancata verifica sull’autenticità dei commenti lasciati, l’Antitrust ha comminato al sito Trustpilot una multa di 4 milioni di euro. Anche il Codacons conferma «l'esigenza di misure più stringenti a tutela dei consumatori. Le recensioni influiscono in modo diretto sull'economia modificando in modo radicale le scelte». Parlano di «strumento potente anche da Consumerismo: per questo veridicità e legittimità assumono un’importanza fondamentale. Tuttavia il limite di un mese per pubblicare una recensione è troppo abnorme, perché può spingere gli utenti a rinunciare del tutto a pubblicare una valutazione».

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