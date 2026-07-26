Rea, King e Tavolazzi: il trio live al Bastione 

“Si muove la città” approda al Bastione di Sant Remy: per il settimo appuntamento del festival, giovedì alle 21, in scena il trio Danilo Rea, Dave King (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso). Inizialmente il concerto era in programma ai Giardni Pubblici ma l’organizzazione ha scelto di cambiare location per consentire ad un pubblico più ampio di poter assistere all’evento.

Dunque sarà il Bastione, uno dei luohi più suggestivi della città, a ospitare al meglio uno degli appuntamenti più attesi in cartellone. Danilo Rea è un pianista “irriducibile” che ha segnato e continua a segnare la scena musicale europea. La sua carriera comincia dal classico, passando per il pop – con Gino Paoli, Mina e Baglioni – per divenire, dagli anni Settanta un caposaldo del miglior jazz italiano grazie al suo lirismo e all’innata fantasia (suona con Maurizio Giammarco, Roberto Gatto, Enzo Pietropaoli, Flavio Boltro).

Alla fine degli anni Ottanta continua a sorprendere con un nuovo, innovatore corso musicale: la contaminazione di stili è la sua cifra stilistica (riscontrabile nel lungo sodalizio dei Doctor 3,con Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra).

Con lui ci sarà Ares Tavolazzi: storico contrabbasso dei mitici Area, da anni ormai attento interprete del jazz più alto, al fianco – tra gli altri – di Enrico Rava, Stefano Bollani, Stefano Cantini, Bruno Cesselli. E alle “bacchette” David King, funambolico batterista dei The Bad Plus, gruppo cult di grande successo internazionale che ha fatto della sua musica un infinito contenitore di stili diversi.

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