VaiOnline
Napoli
20 maggio 2026 alle 00:32

Caos in aula al processo per Martina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. Scambi di offese e minacce (anche di morte: “Ti taglio la testa”, con il gesto mimato) prima e dopo l’udienza, con agenti e carabinieri costretti a intervenire. Caos e tensioni ieri nel nuovo Palazzo di Giustizia dove, nell’aula 115, è iniziato il processo al 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio della sua ex, la 14enne Martina Carbonaro, colpita con una pietra il 25 maggio 2025 in un cantiere abbandonato di Afragola e lasciata agonizzante sotto un cumulo di scarti edili. I familiari di Tucci e quelli della vittima sono stati protagonisti di un botta e risposta violento, con pugni sferrati sul vetro che li divideva. Dietro le sbarre l’imputato più volte si è asciugato le lacrime, senza mai ricambiare lo sguardo dei parenti di Martina. Dopo la breve udienza, nuova ondata improperi e intimidazioni. «Il padre di Alessio Tucci mi ha minacciato, - ha detto in lacrime Marcello Carbonaro, padre di Martina - Dopo avermi ucciso la figlia vuole uccidere anche me».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 