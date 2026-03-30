Raimond ko, l’Hac Nuoro si salva in A1F 

La caduta sul campo del Fasano ha fatto scivolare la Raimond Sassari a -8 dal Cassano Magnago, capolista della A Gold di pallamano. I rossoblù si tengono stretto il 2º posto, anche se con soli 3 punti di vantaggio su Siracusa e 5 sui pugliesi della Junior che, grazie al 30-27 siglato sabato, staccano Trieste e Bolzano nella lotta per il 4º posto, l’ultimo valido per i playoff scudetto. A 5 giornate dalla fine della stagione regolare, mentre il Cassano fa storia a sé, per le altre contendenti i giochi restano ancora aperti e i sassaresi, che hanno nel tricolore il consueto obiettivo stagionale, dovrebbero provare a chiudere i conti già a partire dalla partita interna col Bolzano, scontro diretto in programma alle 18.30 di sabato.

In A Silver la Verdeazzurro continua a vincere e convincere. I sassaresi hanno sconfitto il Malo 38-32 (21-13 p.t.) e sono terzi nel girone a -3 dalla capolista Molteno, che a 4 giornate dal termine occupa l’unica posizione che vale l’accesso al playoff.

In A1 femminile festeggia l’Hac Nuoro, che in una classifica senza mezze misure - playoff o playout - dopo la vittoria sul Mezzocorona per 31-27 (15-13 p.t.) si gode l’ottavo posto, che vale salvezza e playoff con una giornata d’anticipo. ( v.ch. )

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