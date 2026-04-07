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Carabinieri.
08 aprile 2026 alle 00:38

Raffica di controlli sulle strade: dieci denunce per alcol e droga 

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Controlli a tappeto sulle strade cagliaritane per il ponte di Pasqua. Il bilancio dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari per il piano di sicurezza straordinario durante le feste è stato positivo, con i militari che hanno sottoposto a verifica 166 persone e 73 veicoli solamente nel lunedì di Pasquetta.
La maggior parte degli accertamenti aveva l’obiettivo di prevenire le condotte di guida a rischio per uso di alcol o sostanze stupefacenti. L’attività dell’Arma ha portato a diverse denunce in stato di libertà: un 25enne cagliaritano e un 63enne residente a Sarroch sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultati positivi all’alcoltest con valori oltre i limiti consentiti. Un 67enne di Iglesias è stato invece denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro.
Durante altri controlli, i militari hanno sorpreso un 35enne di Quartu con due coltelli a serramanico e alcune dosi di cocaina, mentre a Elmas un 39enne residente a Sestu è stato fermato alla guida di un’auto senza patente e in possesso di un coltello pattadese.
Sono state sei, infine, le segnalazioni alla Prefettura per uso personale di hashish a Cagliari e nei centri limitrofi. Tra questi, un 21enne straniero che è stato trovato dai carabinieri in possesso anche di farmaci psicotropi senza prescrizione medica.

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