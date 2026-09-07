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Villaspeciosa.
08 settembre 2026 alle 00:37

Quattrocentomila euro per ecocentro e strade 

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A Villaspeciosa sono stati consegnati i lavori per il Pip, il Piano degli insediamenti produttivi nella zona industriale del paese, un finanziamento di 300mila euro necessari a completare la realizzazione dell’asfalto di fianco all’ecocentro e nel tratto di strada sulla quale passano i mezzi pesanti.

Altri 90mila euro sono stati stanziati per l’allargamento dello stesso ecocentro: 70mila arrivano dalla Regione, il resto dal Comune. Un lavoro atteso da tempo perché gli spazi sono insufficienti a ospitare tutta la spazzatura in arrivo.

«L’intervento sull’ecocentro era necessario», spiega il sindaco Gianluca Melis, «perché abbiamo bisogno di avere spazi maggiori e ci siamo resi conto che quelli attuali sono troppo stretti e molti rifiuti non vengono ritirati, quindi abbiamo chiesto finanziamenti puntuali per allargare quest’area».

Per quanto riguarda la zona Pip, l’intervento «era atteso già da tempo per la sistemazione della strada danneggiata e per il completamento di un tratto della strada non ancora asfaltata», continua Melis, «il nostro obiettivo è renderla più funzionale perché, essendo una infrastruttura, il Pip diventi più appetibile per le aziende».

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