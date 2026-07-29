VaiOnline
Napoli.
30 luglio 2026 alle 00:51

Pugni e calci in faccia al 70enne che li sgrida E il video choc è virale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. Sono immagini scioccanti quelle dell’aggressione con pugni e calci avvenuta martedì a Grumo Nevano, hinterland a nord di Napoli, contro un 70enne finito in prognosi riservata. Tutto è successo per una pallonata scagliata da un gruppetto di ragazzi contro la finestra del centro dove gli anziani si riuniscono per socializzare. Una scheggia ha ferito lievemente uno degli ospiti e quando il 70enne, accompagnato da un amico, è uscito per lamentarsi, è scattata la reazione violenta. A colpire l’uomo è stato un 18enne che abita a Grumo, subito identificato e arrestato dai carabinieri grazie a quel video, diventato in pochissimo tempo virale. Adesso è in carcere, con l’accusa di tentato omicidio.

Tutto è durato una manciata di secondi: prima le parole pesanti, poi il gesto di stizza dell’amico del 70enne contro uno dei ragazzi e infine la rissa. Poi i pugni e le spinte, che fanno barcollare l’anziano, infine il calcio in bocca, violentissimo, quando era ormai a terra. Un colpo che poteva essere letale. Da martedì il 70enne è ricoverato in prognosi riservata, nel vicino ospedale di Frattamaggiore. E ieri a Grumo Nevano si commentava con sgomento l’accaduto: c’era chi lamentava il ripetersi di comportamenti violenti da parte di bande di ragazzi e chi aveva ancora negli occhi l’immagine dell’anziano sul selciato, sanguinante e soccorso da alcuni passanti, dopo il calcio alla testa: «Mai visto nulla del genere, una violenza cieca».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

A oggi non esiste uno studio sugli eventuali effetti in Sardegna, «ma sarebbe necessario»

«Il verdetto degli scienziati: il solare altera il microclima»

Il monito di Giuseppe Pulina, docente dell’Università di Sassari: «Le modifiche al bilancio energetico locale sono una criticità» 
Al. Car.
L’allarme

L’Isola della marijuana: c’è il 59% delle piante sequestrate in tutta Italia

Attività di polizia, numeri inquietanti: 121mila arbusti sui 206mila totali  
Enrico Fresu
L’inchiesta.

I “droni sardi” all’Antimafia

Andrea Busia
La tragedia

«Simone ci chiede di continuare  a vivere anche per lui»

Bari Sardo, l’omelia del parroco  La madre dell’ucciso: grazie a tutti 
Roberto Secci
Le strade

Riaperti i viadotti sulla 131 Dcn Le gallerie? Nel ‘27

Si può passare nel tunnel di Siniscola ma per Nuoro e Sedilo c’è da attendere 
Fabio Ledda
Vicenza

«Il reporter si è fatto l’attentato da sé»

I Pm: il 20enne comprò online le bombole incendiate a maggio sotto casa sua 