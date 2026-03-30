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Guspini.
31 marzo 2026 alle 00:20

Protezione civile: un coordinamento tra le associazioni 

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Il Comune di Guspini cerca un accordo con le protezioni civili del territorio per rafforzare la sicurezza e la tutela della zona attraverso una collaborazione strutturata e continuativa. L’intesa formulata dagli uffici di via Don Minzoni è ora al vaglio delle due realtà cittadine, costituite da volontari, che si occupano di protezione civile: la Volsoc e l’associazione Gentilis. L’accordo dovrebbe garantire interventi rapidi sia in prevenzione sia in emergenza, con monitoraggio dei rischi e supporto operativo alla popolazione, soprattutto ai soggetti più vulnerabili. L’accordo prevede anche un sostegno economico: non compensi ai volontari, ma rimborsi delle spese sostenute e contributi annuali legati ai programmi operativi.

Cinzia Guidarelli, vicepresidente Volsoc, ammette che «l'impegno sarà garantito a prescindere dall'adesione o meno alla manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione che è in valutazione da parte del direttivo». L’associazione Volsoc si occupa di Protezione civile da oltre trent’anni: «Con costanza e dedizione, ha contribuito alla tutela e alla sicurezza intervenendo nelle emergenze e partecipando alle attività propedeutiche. Un percorso lungo che testimonia quanto sia importante la continuità e la passione nel servizio. Oggi, questo impegno prosegue anche in un contesto non sempre facile, segnato dalla carenza di volontari. Nonostante le difficoltà, la VolSoc continuerà a fare la propria parte, con determinazione e senso del dovere verso la comunità», continua Guidarelli. Telegrafico il presidente dell’associazione Gentilis, Chicco Sanna, che non si sbilancia: «Siamo ancora in fase di valutazione».

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