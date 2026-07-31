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Cacip
01 agosto 2026 alle 00:16

Pronto l’impianto per lo stoccaggio della plastica 

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Al Cacip, il Consorzio industriale provinciale di Cagliari, è pronto il «centro di selezione di imballaggi in plastica post-consumo». Così si chiama tecnicamente ed è destinato a raccogliere i polimeri «provenienti dalla raccolta differenziata urbana».

Il nuovo impianto di stoccaggio aprirà ad Assemini. Il 28 luglio l’ingegnere incaricato ha certificato che «i lavori possono considerarsi ultimati e pertanto si assegna un termine perentorio di trentaquattro giorni, con scadenza al 31 agosto, per completare le lavorazioni complementari di piccola entità, non incidenti sull’uso e sulla funzionalità del centro».

La struttura di Assemini è costata 20.039.574,98 euro, «di cui 19.837.464,62 per lavori, 202.110,36 per progettazione esecutiva, 139.090,98 per oneri della sicurezza e 2.018.674,99 per importo della manodopera non soggetti a ribasso d’asta», è scritto nel certificato di ultimazione dei lavori.

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