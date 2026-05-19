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Tratalias.
20 maggio 2026 alle 00:29

«Pronti a rimetterci in gioco per il paese» 

Un’unica lista sostiene il sindaco uscente alle prossime amministrative 

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Sarà il quorum l’unico avversario di Emanuele Pes che, dopo 5 anni da primo cittadino, ha deciso di ricandidarsi per il secondo mandato di sindaco nel piccolo Comune di Tratalias

Il paese

«La motivazione principale che mi ha spinto a ricandidarmi, – dice – è lo spirito che si è creato con quest’ultima consiliatura e poi le tante richieste ricevute per proseguire nel lavoro avviato in questi anni». Tratalias, nel corso degli ultimi anni, ha avuto un calo di residenti fino a scendere per qualche tempo sotto la soglia dei mille abitanti, fatto che ha comportato il declassamento a “piccolo Comune”.Questo, anche se a oggi gli abitanti sono 1.002, comporterà la perdita di due consiglieri comunali che nella prossima consiliatura saranno 10. Cala anche il numero degli assessori che passa da quattro a tre. «Questà e una grossa perdita per il paese- – commenta Pes - Come candidato a sindaco intendo promuovere politiche capaci di far crescere nuovamente il nostro Comune e mantenerlo sopra la soglia dei mille abitanti, puntando su inclusione sociale, nuove opportunità abitative e un coinvolgimento sempre più attivo dei nostri giovani, che sono gli amministratori e i custodi del paese di domani».

Gli obiettivi

Un altro punto del programma condiviso da tutto il gruppo è quello di avere un maggiore occhio di riguardo verso le fasce più deboli come gli anziani, ma anche cercare di dare ai giovani la possibilità di essere coinvolti all’interno del paese,« in modo da portare avanti la nostra storia e le tradizioni, come la Festa della Madonna di Monserrat che si è chiusa ieri».

La consiliatura andrà avanti cercando di portare a termine alcuni dei progetti in corso, come quello della realizzazione di nuove abitazioni in paese: «Purtroppo dalla Regione non ci sono stati finanziamenti per questo punto del vecchio programma ma ci lavoreremo ancora visto che la richiesta di abitazioni e superiore all’offerta». Pes illustrra anche gli obiettivi raggiunti, tra cui «la riqualificazione di via Nuova all’ingresso del paese, la valorizzazione della festa della Patrona e la formazione in paese per i residenti. A nome di tutto il gruppo sento la fiducia dei cittadini con cui ci confrontiamo costantemente. Sfidiamo il quorum ma siamo sicuri di riuscire nell’intento. Per vice-sindaco e incarichi in Giunta ragioneremo tutti assieme dopo il voto».

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