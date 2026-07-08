«Pronti a portare i trattori a Cagliari» 

Il movimento dei Pastori sardi dà un ultimatum sul prezzo del latte ovino: entro una settimana chiedono risposte diversamente porteranno a Cagliari i trattori. È il messaggio lanciato ieri mattina a Tramatza, dove si è fatto il punto sulla crisi che attraversa il comparto ovino e sull’andamento del mercato lattiero-caseario.

A indicare le richieste del Movimento Roberto Congia, che denuncia una riduzione del prezzo del latte di oltre 40 centesimi nell’arco degli ultimi anni, mentre i costi sostenuti dalle aziende continuano ad aumentare. «Non accettiamo che gli errori del mondo della trasformazione ricadano sui pastori», afferma. Il Movimento chiede che agli allevatori venga riconosciuto un conguaglio adeguato anche per il latte conferito nella campagna 2025-2026 e sollecita un intervento a sostegno delle cooperative, affinché possano chiudere i bilanci senza trasferire le difficoltà economiche sulle aziende. Tra le questioni sollevate anche l’arrivo in Sardegna di ingenti quantitativi di latte vaccino acquistato, secondo il Movimento, a meno di 20 centesimi al litro. I pastori chiedono un incontro immediato con Regione e Consorzio del pecorino romano.

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