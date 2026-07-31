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San Gavino.
01 agosto 2026 alle 00:14

Pronti 600mila euro per l’ex Municipio  

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L’amministrazione comunale vuole rivitalizzare il centro cittadino e così la giunta a preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo per la sostituzione della copertura e il rifacimento del cornicione dell'ex Municipio, che si trova in piazza Marconi di fronte all’attuale palazzo comunale. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «I lavori – spiega - per complessivi 360mila euro saranno oggetto a settembre di gara per l'appalto. Nello stesso tempo, grazie all'aggiudicazione di un bando regionale di 592mila e 500 euro , verrà dato l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la parte restante del fabbricato che ospiterà il centro dell'identità sangavinese».

Così l’amministrazione comunale vuole rianimare il centro storico dando nuova vita all’ex Municipio, che diversi anni fa ha ospitato anche la sede della guardia di finanza poi trasferita a Sanluri. Il sindaco Stefano Altea è entusiasta: «Il finanziamento ottenuto con il bando per la rigenerazione urbana consentirà di restituire alla comunità il suo storico palazzo civico. Questo immobile del 1861 diventerà un centro culturale dell’identità sangavinese, rendendo la nostra piazza principale ancora più bella e vissuta. Con queste ulteriori risorse, la comunità di San Gavino Monreale potrà avere un suo nuovo centro dell'identità culturale». Così il cuore del paese si rianimerà e in questo edificio ci saranno a disposizione 4 sale: due al piano terra e due al primo piano per mostre temporanee, conferenze ed esposizione di beni identitari. Questo edificio si trova di fronte all’attuale palazzo comunale in piazza Marconi in cui si affaccia anche la chiesa di Santa Chiara.

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