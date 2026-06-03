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04 giugno 2026 alle 00:40

Promozione in B, per il Cus Cagliari una doppia festa 

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Il Cus Cagliari aveva concluso la stagione del volley uscendo di scena al primo turno dei playoff della serie A3. Dietro c’è un mondo che si muove nel territorio regionale ed è vincente. L’elenco dei successi del Cus Cagliari volley comincia con la serie C femminile e la promozione in B2, seguita cronologicamente dal successo nella C maschile con il salto in serie B. Non basta, anche la serie D maschile ha il suo momento di gloria e sale in C, per finire con tre titoli regionali giovanili (Under 13, 15 e 19).

Il direttore sportivo

Roberto Meriggioli sovrintende l’attività di tutte le squadre. “Dopo la delusione della scorsa stagione, con la squadra femminile non potevamo sbagliare. L’arrivo di Simona Gioli e Nikolett Soos ha sollevato il livello. Il settore maschile era pronto al salto di categoria, ha valorizzato i giovani del vivaio. Nella prossima stagione avremo tre squadre nei campionati nazionali, aspettiamo le decisioni della società”.

Serie C femminile

Il coach Matteo Gramignano ha pilotato una fuoriserie, in testa Gioli e Soos. Un dominio totale sino a garadue della finale, la sconfitta con l’Aquila. «Nell’ultima settimana ci siamo caricati, consapevoli del nostro valore. Gioli si è messa al servizio della squadra, ha portato nello spogliatoio il suo vissuto. La nostra superiorità (solo tre set persi prima della finale) poteva portare a un calo di concentrazione, ma in campo e in allenamento ci davamo obiettivi diversi». Dopo la promozione del Garibaldi, e la retrocessione di Ossi e Porto Torres, il Cus Cagliari sarà l’unica sarda nella prossima B2.

Serie C maschile

C’era da fronteggiare la concorrenza di Sestu e Olbia, l’arrivo in volata ha premiato il Cus guidato da Alberto Caredda. È stata una promozione cercata e programmata, ma complicata perché è stato un campionato equilibrato. Ci siamo sacrificati perché abbiamo condiviso alcuni giocatori con la serie A3, ma siamo rimasti sempre in alto. Devo fare una citazione per il nostro palleggiatore, Marco Tiddia, classe 1977. Con noi ha vinto il terzo campionato di fila, dopo Decimomannu e Dolianova”.

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