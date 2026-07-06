Programma, se ne parla a settembre 

Il tavolo di programma di centrosinistra si aprirà nell'ultima settimana di settembre. La data non è stata stabilita, ma lì portano le previsioni di Elly Schlein e l'agenda del M5s. A dare l'immagine di una coalizione ormai avviata sarà altro, la manifestazione di domani in piazza del Gesù a Napoli, con comizi e foto di gruppo dei leader del Campo largo: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. A settembre, l'alleanza punterà ad allargarsi al centro. Ma come ci riuscirà è ancora difficile prevederlo. Il punto della situazione, dunque, verrà fatto a settembre. Il 19 e 20, a Milano, il M5s porterà a termine Nova, il percorso di ascolto dei cittadini e di elaborazione delle proposte da portare al tavolo con le altre opposizioni. Quindi, nella settimana successiva, “a fine settembre - ha detto Conte - una volta che termina il processo di Nova, saremo in condizione di portare questi risultati e di confrontarci con le altre altre forze politiche”. Domani appuntamento alle 19.30. Dopo i saluti dei padroni di casa - il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il governatore della Campania Roberto Fico, entrambi eletti con coalizioni larghe di centrosinistra - saliranno sul palco i leader di partito, per una serie di comizi. Dopo l'appuntamento a Napoli, la settimana successiva ci sarà il bis, a Padova.

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