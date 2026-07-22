Processioni e musica per “Sa festa manna” 

Da oggi a domenica quattro giorni di festa a Stampace per “Sa festa manna”, in onore della patrona Sant’Anna. Il Comitato, presieduto dal parroco don Franco Matta, ha messo a punto il programma dei festeggiamenti, religiosi e culturali, grazie alla collaborazione delle confraternite stampacine (Sant’Efisio e gli Artieri di San Michele), della storica Società di Sant’Anna e dell’associazione “Ballu Tundu Karalis”.

La “Festa dei nonni” e la processione per le strade del quartiere il cuore degli appuntamenti religiosi, preceduti da un Triduo (oggi domani e sabato alle 18:30) con il canto dei Vespri e la Messa. Sarà l’arcivescovo Giuseppe Baturi, al termine della Messa solenne delle 10, la mattina di domenica, a consegnare la pergamena ricordo agli sposi che, nel corso dell’anno, hanno festeggiato il 10°, 25°, 50° e 60° anniversario del loro matrimonio.

Domenica sera poi la solenne processione con il simulacro della Santa attraverserà le strade del rione. Il corteo sarà rallegrato dal suono delle launeddas del maestro Paolo Mallus e di Giampaolo Piredda.Al termine del corteo, intorno alle 21, cantati “Is goccius di Sant’Anna”, nella scalinata della chiesa la serata proseguirà con un intrattenimento musicale, balli sardi e “su cumbidu”, con l’immancabile moscatello, a cura della associazione “Ballu Tundu Karalis” di Anna Aledda.Anche due i momenti culturali in programma: sabato 25, in chiesa, con inizio alle 20, un concerto offerto dalla corale “Hic et Nunc” diretta dal maestro Tobia Tuveri, mentre nei giorni del Triduo, al mattino di oggi, domani e sabato, un gruppo di ragazzi del Catechismo parrocchiale, con i loro educatori, offriranno visite guidate della monumentale chiesa parrocchiale.

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