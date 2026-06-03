Primi roghi alimentati dal maestrale a Narcao e a Musei 

Allarme roghi, ieri, in diverse zone del Sulcis Iglesiente.

A Narcao, ieri mattina, un incendio è divampato nella località di Is Sais. Le fiamme, alimentate dal vento, sono state domate grazie all'intervento delle squadre operative. «L'incendio, che ha colpito circa 10 ettari - ha detto il sindaco Antonello Cani - si è sviluppato intorno alle 10 ed è stato domato alle 13.30 circa. Hanno partecipato alle operazioni un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto, oltre alle forze da terra, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e al personale del Corpo forestale».

Allarme fuoco, nel pomeriggio di ieri, anche nei pressi del campo sportivo di Musei. È andata a fuoco la barriera frangivento di eucaliptus e soltanto l’intervento immediato dei volontari della Proitezione civile “Soccorso iglesias” e degli uomini del Corpo forstele di Iglesias ha permesso che di limitare i danni. Preoccupava infatti il forte vento di maestrale, ma l’intervento repentino ha fatto tirrare un sospiro di sollievo. Nessun danno alle strutture sportive e, nel tardo pomeriggio, è stata completata la bonifica. Rogo, infine, nei pressi del cimitero di Carbonia ma, anche in questo caso, il rapido intervento delle squadre antincendio è stato decisivo. (m. t.-a. c.)

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