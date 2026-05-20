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L’iniziativa.
21 maggio 2026 alle 00:16

Primavera in archivio,  incontri con i ricercatori 

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“Primavera in archivio” ritorna domani con un importante appuntamento culturale. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Oristano, Archivio comunale e l’assessorato alla Cultura del Comune, propone alle 17.30, nella saletta giudicale di Palazzo Scolopi le relazioni del genealogista Raffaele Cau e di Antonella Salaris, responsabile dell’ufficio Anagrafe del Comune di Oristano che si soffermeranno sulla ricerca genealogica.

Il secondo incontro si terrà venerdì 29 alle 17.30 all’Hospitalis Sancti Antoni: Roberto Maria Pichedda racconterà la nascita della scuola cittadina; infine il 5 giugno sarà presentata la ricerca delle studentesse Marina Cossu, Denise Lobina, Martina Sanna e Gaia Sardu sulla cinta muraria.

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