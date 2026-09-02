Prima festa a Porto Cervo per Blumer e Spano 

La festa partirà stasera con una cena in un noto ristorante di Porto Cervo: il matrimonio tra il miliardario americano Brendan Blumer e il manager olbiese Salvatore Spano, l’evento mondano più atteso e lussuoso dell’estate gallurese sarà laicamente celebrato per tre giorni tra i luoghi più iconici della Costa Smeralda per un nutrito gruppo di invitati vip (ma non solo).

Capriccioli e Romazzino saranno lo scenario della giornata di venerdì tra lo scenario casalingo di villa Yamani, una delle residenze più esclusive della Costa che Blumer ha acquistato per 160 milioni lo scorso anno e il Vesper, il beach club sulla spiaggia. Nel frattempo sarà pronto l’Agata, il traghetto completamente restaurato che ieri era ancora fermo al porto di Olbia in via di allestimento e che sarà molto probabilmente utilizzato come palco galleggiante. Per Lady Gaga o per i Coldplay, si dice (senza troppe certezze).

Sabato il teatro dei festeggiamenti sarà la piazza di San Pantaleo, il borgo gallurese incastonato tra il granito che da diversi anni è un cuore della movida estiva. Qui sono in corso da giorni grandi preparativi. La festa, per trecento invitati, che ha il patrocinio del Comune di Olbia vede in prima linea il locale “Giagoni in piazza” che ha già lunga esperienza in eventi di questo tipo ed è data per certa la presenza di Giorgia. La piazza sarà destinata completamente ai due sposi e la notte proseguirà a bordo dell’Agata sul mare della Gallura.

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