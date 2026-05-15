Prima, c’è lo spareggio 

Lo spareggio Accademia Sulcitana-Gioventù Sarroch per il primo posto del girone A della Prima categoria e quindi per il salto il Promozione si gioca oggi alle ore 17,30 al campo sportivo Comunale “Edoardo Sanna” di Elmas. La perdente parteciperà alla successiva fase dei playoff.
Le due squadre hanno chiuso il girone al primo posto con 71 punti, uno in più del Decimo 07. Qualora in tempi regolamentari terminassero in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità anche dopo i 30’ supplementari, si procederà ai calci di rigore.
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