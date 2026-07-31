Prevenzione incendi, polemica in Consiglio 

È scontro in Consiglio comunale a Selargius sulla prevenzione incendi. A innescare la battaglia fra maggioranza e opposizioni è stata la mozione presentata dal consigliera comunale del Pd Lorenza Cusano, che - sulla scia di una proposta portata anni fa dall’allora consigliere Nicola Onano - chiedeva «il recupero del sito di Cuccuru Matt’e Masonis (l’ex vascone di proprietà regionale, inutilizzato da anni) per trasformarlo in un presidio permanente di monitoraggio dell'intero agro selargino».

La mozione - dopo una serie di tira e molla con tanto di proposte di emendamenti rafforzativi da parte della maggioranza e una parte della minoranza - è stata bocciata. «Il diniego della maggioranza rappresenta un atto di grave irresponsabilità politica e denota una totale incapacità amministrativa nella gestione del controllo del territorio», il commento duro del capogruppo degli Autonomisti sardi, Alberto Cappai. «È ormai evidente il disegno politico di questa amministrazione volto a cancellare l'agro di Selargius. Una strategia avviata con l'avallo ai progetti di speculazione energetica».

Accuse che Pierpaolo Ambu, Fi, respinge a nome della maggioranza: «Farneticazioni politiche da campagna elettorale, fatte giusto per sgomitare e conquistare la candidatura a sindaco per rimediare almeno un posto in Consiglio», dice riferendosi a Cappai. «La collega Cusano ha rifiutato di emendare il testo e di fatto rinunciato al voto all’unanimità della proposta».

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