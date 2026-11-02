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Serrenti.
03 novembre 2026 alle 00:22

Prevenzione del tumore al seno nell’iniziativa “Ottobre rosa” 

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Si sono conclusi sabato a Serrenti gli appuntamenti dell’Ottobre rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. A chiudere il calendario, una giornata di screening organizzata dal comitato “Gli Amici di Fra” in collaborazione con il Comune.

A eseguire le visite gratuite è stato il dottor Gianfranco Fancello, senologo dell’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari. Dalle 8.30 alle 13.30 circa 40 donne sono state visitate, senza prenotazione e in ordine di arrivo, nell’hub sanitario allestito alla “Vetrina terra cruda”. La giornata è proseguita nel pomeriggio con un breve convegno informativo dedicato alla prevenzione del tumore al seno, alla salute e al benessere.

«Giornate come questa rappresentano un dono per tutte le persone che, per mancanza di risorse economiche, di tempo o di posti disponibili nelle strutture, non possono beneficiare degli screening», spiega la presidente del Comitato, Alessandra Furcas, «c’è stata una grande partecipazione. La grande professionalità e umanità del dottor Fancello, dall’infermiera Loretta Soi e di tutti i volontari ha lasciato il segno».

Durante l’iniziativa sono stati raccolti 530 euro in donazioni che, sommati ai 1.710 euro ricavati dalle iniziative precedenti, porteranno a un contributo complessivo di 2.240 euro per il reparto di Senologia del Businco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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