Prende a calci gli specchietti delle auto 

Ha percorso via Angioy prendendo a calci e rompendo gli specchietti laterali delle auto in sosta. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 14.30: l’uomo diretto in piazza Matteotti ha danneggiato le vetture parcheggiate accanto al marciapiede.

Un vero e proprio atto di vandalismo, che ha regalato una brutta sorpresa ai proprietari dei veicoli. Il responsabile è stato in seguito fermato dai carabinieri, contattati dai testimoni che hanno assistito e filmato la scena. La scena, infatti, è stata immortalata dai presenti e ha fatto il giro del web.

Tra questi, c’è anche l’imprenditore Stefano Lai. «In questi casi le reazioni sono sempre le stesse. C’è chi invoca carcere e punizioni esemplari. C’è chi è molto tollerante, soprattutto quando i danni non li subisce in prima persona», ha scritto sul proprio account Facebook. «Queste cose mi fanno arrabbiare, inutile negarlo. Ma allo stesso tempo so che dietro certi gesti ci sono spesso vite fragili, disperate, scollegate dalla realtà, più che cattiveria pura. La giustizia è necessaria», aggiunge, «la responsabilità anche. Ma non riesco a rinunciare a uno sguardo umano, perché una società che risponde solo con rabbia rischia di produrre altra rabbia».

