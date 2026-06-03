Premiati per il busto di Gramsci 

Importante riconoscimento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Mamoiada. Le classi 1 A e 1 B hanno conquistato il secondo posto al concorso regionale “Immaginando Gramsci”, distinguendosi con un progetto creativo dedicato alla figura di Antonio Gramsci, uno dei più importanti pensatori del Novecento e simbolo della cultura sarda.

Guidati dalle insegnanti Maria Pina Chessa, Serafina Soddu e Antonella Lai, con il supporto della dirigente scolastica Tania Testoni, gli alunni hanno realizzato un busto di Gramsci curando in modo particolare i suoi celebri capelli ricci, diventati l’elemento caratterizzante dell’opera. Ogni riccio è stato arricchito con una frase significativa ispirata al pensiero gramsciano, reinterpretata in chiave moderna e vicina al quotidiano dei ragazzi. Un lavoro originale che ha fuso creatività, riflessione e conoscenza.

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