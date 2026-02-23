«Premiate le pizze dedicate alle chiesette del mio paese» 

Due pizze dedicate a monumenti caratteristici di Villaspeciosa: “San Platano” (la chiesetta romanico del XII secolo) e “Assunta” (in onore alla Beata Vergine assunta). Stefano Mura, 47 anni, ha partecipato al “King of pizza 2026”, a Rimini, una competizione a livello nazionale. Con la pizza “San Platano” è arrivato secondo realizzando nella categoria gourmet un impasto aromatizzato al cannonau del sud Sardegna, una pizza a base bianca farcita con mozzarella di fior di latte, una mousse di patate viola, un mix di funghi sottolio di Monte Arcosu, roselline di mustela, pecorino e ricotta fresca di pecora, farcita poi con delle foglie di mirto. Con “Assunta” è arrivato sesto, realizzando una pizza con un impasto senza glutine farcita con pomodoro fresco, ricotta di pecora, bottarga di muggine a fette, filetti di acciughe e una polvere di cappero. Il pizzaiolo ha inoltre ottenuto un riconoscimento della cucina italiana che è entrata patrimonio dell’Unesco.

Il pizzaiolo lavora da 34 anni. Aveva iniziato a Elmas, in pizzeria, con il papà Peppe. «L’anno scorso avevo ottenuto il premio “Oro pizzaiolo artista nel mondo”», dice Stefano Mura, «sono molto soddisfatto insieme a mia sorella Julia (titolare con lui nel bar e pizzeria a Villaspeciosa) e i miei genitori. Ringrazio la Nip (Nazionale italiana pizzaioli) che mi ha dato la possibilità di avere queste esperienze sia lavorative che personali». (l. e.)

