Premi giornalistici agli addetti stampa 

Sono Pier Sandro Pillonca (Consiglio regionale) e Daniela Pistis (Cgil), gli addetti stampa dell’anno. A premiarli la giuria della terza edizione del premio organizzato dal GUS Sardegna.

La cerimonia di consegna delle targhe si è svolta ieri nella sede dell’Associazione Stampa Sarda. Presenti la segretaria regionale Simonetta Selloni, il presidente del GUS Sardegna, Luchino Corrias e il vice presidente del GUS Nazionale, Sergio Nuvoli. Sono stati inoltre conferiti due premi speciali: Addetto stampa alla carriera a Mario Carboni, ex capo ufficio stampa del Consiglio regionale, e Giornalista GUS a Mario Frongia dell’Università di Cagliari.remio fuori concorso Antonello “Tziu” Lai, è stato assegnato alla giornalista della sede Rai di Cagliari Roberta Mocco. Conferiti inoltre il oremio per la fotografia a Franco Nonnoi e il premio alla memoria al grafico Francesco “Franco” Nieddu, scomparso un anno fa.

