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I disagi.
30 luglio 2026 alle 00:51

Potature in viale Merello, viabilità in tilt 

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Per un attimo, ieri mattina, ai cagliaritani è sembrato di rivivere l’incubo dello scorso anno. In viale Merello sono tornate le motoseghe, le transenne e i giardinieri al lavoro sulla chioma degli alberi, richiamando alla memoria i lunghi disagi vissuti durante la grande operazione di potatura che aveva interessato la zona per settimane.

Per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza è stato istituito un senso unico alternato, con ripercussioni sulla circolazione lungo la strada e nelle vie vici n e. Una situazione che ha ricordato quanto accaduto la scorsa estate, quando la chiusura del tratto più alto di viale Merello, inizialmente prevista per una settimana e poi prolungata a due, aveva provocato pesanti disagi al traffico cittadino.

Questa volta, però, l’intervento è stato più contenuto. L’amministrazione ha chiarito che si è trattato di un’operazione puntuale e mirata, diversa dal cantiere strutturale dello scorso anno. I lavori si sono conclusi già in mattinata e all’ora di pranzo la strada è tornata alla normalità. Per oggi non sono previsti ulteriori interventi.

Le code

Disagi alla viabilità anche in viale Marconi, dove ieri sera, intorno alle 19, un tamponamento a catena ha coinvolto diversi veicoli. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti, ma ha avuto pesanti conseguenze sul traffico.

Le code si sono formate sia in ingresso sia in uscita da Cagliari, con ripercussioni sui collegamenti verso Quartu Sant’Elena, Monserrato e Selargius. Rallentamenti anche nelle strade vicine, in particolare in via Riu Mortu, via Mercalli e via delle Serre, dove la circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo.

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