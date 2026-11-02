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03 novembre 2026 alle 00:22

Porto Flavia in mostra nella Corea del Sud 

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Iglesias è pronta a varcare l’oriente per raccontare le proprie bellezze in Corea del Sud. Dal 9 all’11 novembre, a Seoul, nell’ambito della “Sardinia meets Korea week”, la città sarà protagonista del progetto “Porto Flavia – Sport e Territorio a Seoul 2026”, promosso dall’associazione Sardinia Meets Korea Aps. Il Comune ha approvato un contributo di 3.000 euro e concesso il patrocinio all’iniziativa.

«Al centro del progetto ci sarà Porto Flavia, scenario della World aquatics high diving World cup, la prestigiosa competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze organizzata con Marmeeting, che richiama atleti provenienti da tutto il mondo, tra cui il sudcoreano Choi Byung-Hwa. - Racconta l'assessore allo Sport Vito Spiga - Immagini e materiali audiovisivi della manifestazione sportiva accompagneranno la promozione, offrendo una vetrina internazionale anche alle bellezze di Masua e della costa iglesiente».

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