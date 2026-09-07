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Via Polonia.
08 settembre 2026 alle 00:38

«Polvere anti blatte sui marciapiedi, cani e gatti a rischio» 

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Lo scenario è lo stesso in molte strade dei diversi quartieri. Polvere bianca contro le blatte viene sparsa in grande quantità accanto ai pali della luce, sui marciapiedi e ai lati della carreggiata.

Un comportamento che a detta di alcuni cittadini – che hanno lanciato l’allarme – crea potenziali rischi non solo agli animali, ma anche ai bambini che potrebbero venire a contatto con un prodotto nocivo. Ma tra loro c’è anche chi crede che l’intento sia proprio quello di tenere lontani cani e gatti. Ne è convinta ad esempio Cristiana Sanna, 55 anni, agente di commercio residente in via Polonia: «Da qualche giorno portando a spasso il cane mi sono resa conto di questa grande quantità di polvere contro le blatte» racconta, «non è una cosa rara trovarne un po’ attorno ai pozzetti, ma di certo non si era mai vista una così grande quantità sui pilastri del portico e lungo la strada dove tombini non ce ne sono».

Poi aggiunge: «Altri residenti della zona mi hanno spiegato che certe persone incivili spargono questa polvere per non fare avvicinare i cani in modo che non facciano la pipì. Non si rendono conto dei danni che potrebbero creare agli animali che ingerendo quella polvere potrebbero anche morire. Chiediamo un intervento urgente per verificare e punire chi fa queste cose».

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