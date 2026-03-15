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16 marzo 2026 alle 00:55

Polizia locale, sono in arrivo 3 nuovi agenti 

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Rinforzi in arrivo per la Polizia locale. A giugno saranno inseriti altri tre agenti in mobilità che andranno ad aggiungersi a quelli assunti di recente. Forniranno supporto nella stagione estiva quando è necessaria una massiccia presenza di agenti sia per garantire la sicurezza e le modifiche alla viabilità in occasione di iniziative e processioni religiose ma anche per regolare la sosta nelle strade del mare.

Sotto stretto controllo ci sarà ancora una volta la zona di Mari Pintau dove si continua a parcheggiare a bordo strada e in curva.Gli agenti daranno il loro contributo anche per il controllo notturno della movida al Poetto in ausilio alla Questura come già successo negli anni scorsi. Si dovrà verificare soprattutto il rispetto del regolamento sugli orari della musica e delle serate danzanti. Anche l’anno scorso si erano verificate risse e problemi nella zona all’uscita dei locali tanto che diversi gestori avevano deciso aprire solo di giorno.

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