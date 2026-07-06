Polizia Locale, ritorna il presidio a Pirri Venti agenti in servizio: «Più sicurezza» 

Gli agenti della Polizia Locale, venti, sono al lavoro da ieri mentre per l’apertura dell’ufficio ci vorrà ancora qualche giorno. Ma Pirri ha nuovamente un servizio di sicurezza sul territorio dopo oltre due anni dalla chiusura della sede.

«La novità è un traguardo strategico per la Municipalità, il risultato di un lavoro di squadra che era un obiettivo del programma», commenta la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca. «Abbiamo operato in stretto raccordo con il sindaco Massimo Zedda, la vicesindaca Maria Cristina Mancini, il comandante Pierpaolo Marullo e la dirigente dei servizi del decentramento, Claudia Madeddu. Con questa nuova organizzazione, Pirri si riappropria di un punto di riferimento fondamentale che unisce il controllo dinamico delle strade all’ascolto diretto dei residenti».

In servizio ci saranno venti agenti e garantiranno una copertura costante durante tutta la giornata: dieci saranno operativi la mattina, mentre altri dieci subentreranno nel turno pomeridiano e serale. Il responsabile del presidio è Nicola Ambrosini. E a breve sarà aperto anche un ufficio dedicato nei locali di via Riva Villasanta 35 chiuso da aprile 2024: è pensato per accogliere istanze e segnalazioni dei cittadini.

«Grazie anche ai recenti concorsi, abbiamo potuto esaudire la richiesta della Municipalità», spiega il sindaco Massimo Zedda: «Pirri ha un numero di abitanti pari quasi a quello di Nuoro, l’ambizione è quella di potenziare ulteriormente il presidio». Per il comandante Marullo «l'istituzione della sezione di Pirri è un’azione dell’amministrazione volta a coprire maggiormente il territorio ed essere più vicine alle esigenze della Municipalità». (m. v.)

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