VaiOnline
La novità.
07 luglio 2026 alle 00:50

Polizia Locale, ritorna il presidio a Pirri Venti agenti in servizio: «Più sicurezza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli agenti della Polizia Locale, venti, sono al lavoro da ieri mentre per l’apertura dell’ufficio ci vorrà ancora qualche giorno. Ma Pirri ha nuovamente un servizio di sicurezza sul territorio dopo oltre due anni dalla chiusura della sede.

«La novità è un traguardo strategico per la Municipalità, il risultato di un lavoro di squadra che era un obiettivo del programma», commenta la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca. «Abbiamo operato in stretto raccordo con il sindaco Massimo Zedda, la vicesindaca Maria Cristina Mancini, il comandante Pierpaolo Marullo e la dirigente dei servizi del decentramento, Claudia Madeddu. Con questa nuova organizzazione, Pirri si riappropria di un punto di riferimento fondamentale che unisce il controllo dinamico delle strade all’ascolto diretto dei residenti».

In servizio ci saranno venti agenti e garantiranno una copertura costante durante tutta la giornata: dieci saranno operativi la mattina, mentre altri dieci subentreranno nel turno pomeridiano e serale. Il responsabile del presidio è Nicola Ambrosini. E a breve sarà aperto anche un ufficio dedicato nei locali di via Riva Villasanta 35 chiuso da aprile 2024: è pensato per accogliere istanze e segnalazioni dei cittadini.

«Grazie anche ai recenti concorsi, abbiamo potuto esaudire la richiesta della Municipalità», spiega il sindaco Massimo Zedda: «Pirri ha un numero di abitanti pari quasi a quello di Nuoro, l’ambizione è quella di potenziare ulteriormente il presidio». Per il comandante Marullo «l'istituzione della sezione di Pirri è un’azione dell’amministrazione volta a coprire maggiormente il territorio ed essere più vicine alle esigenze della Municipalità». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nuorese.

San Francesco: allarme infermieri

Fabio Ledda Giorgio Ignazio Onano
Regione

Sindaci, Zedda al quarto posto in Italia

Sondaggio del Sole 24Ore: il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso 
Roberto Murgia
San Costantino

Un’Ardia perfetta, grande festa a Sedilo

Ottima prova delle tre pandele «È andato tutto benissimo» 
Serafino Corrias
Il progetto contestato

I container restano a Cala Finanza: vince Tavolara Bay

Il Tar sospende il provvedimento del Comune di Loiri Porto San Paolo 
Andrea Busia
Roma

Caso Ranucci, indagato Lavitola

Per i pm sarebbe il mandante dell’attentato al giornalista di Report 