Polemiche in Aula malgrado le assenze 

Diverse assenze sia in maggioranza sia nella minoranza in Consiglio comunale a Domusnovas, ma la seduta provoca comunque strascichi polemici coinvolgendo anche gli assenti. Eppure i temi in discussione non lasciavano presagire attriti: riscuote infatti l’unanimità la ratifica a una variazione urgente al bilancio di previsione da 1,5 milioni di euro (spiccano i 605mila per potenziare fonti idriche e potabilizzatore), con l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto relativo all’esercizio 2025 per un totale di 4,12 milioni. Voto unanime anche per l’estensione al 31 dicembre della segretaria comunale in convenzione con Villacidro e Villa San Pietro (10 per cento delle spese per Domusnovas).

Poi due interrogazioni sui temi idrici della consigliera di minoranza Maria Giovanna Carta, già saltate due volte per assenze della stessa consigliera, non presente neanche stavolta. La sindaca Isangela Mascia ha stigmatizzato l’assenza: «Ci si lamenta per il fatto che le risposte non arrivino in tempi brevi e poi si manca ripetutamente alle discussioni. Questo è mancato rispetto per gli uffici, per l’Istituzione e per gli elettori». Concetti ribaditi anche in una lunga nota del gruppo di maggioranza DomusInnovas, alla quale ha replicato Maria Giovanna Carta: «Per lo più le interrogazioni non hanno mai avuto risposta o l’hanno avuta dopo mesi, quando i temi avevano perso forza. Accade lo stesso con gli accessi agli atti, tra enormi ritardi ed omissioni: aspetto dal 22 febbraio documenti sull’igiene ambientale. È evidente che la sindaca ha un problema con la trasparenza».

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