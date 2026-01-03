VaiOnline
Arbus
03 gennaio 2026 alle 01:02

Poco sangue, appello Avis ai donatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Donazioni in calo, l’Avis di Arbus lancia un appello. A Natale, la consegna del pacco dono ai donatori e la premiazione di una socia laureata con l’assegno di merito, Chiara Bonina, per il direttivo è stata l’occasione di fare il bilancio del 2025. I numeri evidenziano una tendenza al ribasso, ha detto il presidente, Antonello Atzeni: «È stato un anno in chiaroscuro, a fronte di una diminuzione di circa 80 sacche di sangue rispetto alle 342 del 2024, per la maggior parte dovuta alla diminuzione dei donatori: non perché i cittadini siano meno generosi, ma per problemi di salute, limiti di età e trasferimenti. L’impegno è confermare le iniziative di sensibilizzazione con il Tennis club, sponsorizzando alcuni tornei e con l’associazione Caccia al tesoro».

Fiduciosa la segretaria, Giada Lampis: «Nel 2026, a fronte dei consueti problemi della raccolta con l’autoemoteca, confidiamo che la Regione acceleri la procedura di autorizzazione all’apertura della sala prelievi in via Mentana, ormai pronta grazie al Comune. I soci, nuovi e vecchi, aspettano un luogo più confortevole. «Per incrementare il numero, confidiamo in una fitta rete di collaborazione con le associazioni locali, in particolare quelle sportive», aggiunge Atzeni: «Se il sistema vuole crescere, deve metterci nelle condizioni di aumentare le raccolte. Con il nostro spirito di servizio, possiamo farlo. È sempre tempo per donare, non perdete l’occasione per fare del bene al prossimo appuntamento: vi aspettiamo il 5 gennaio per la prima raccolta del 2026». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 