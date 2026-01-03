“Plissè Semper Plissè”, domani a Cagliari le visite speciali e gratuite 

Come ogni prima domenica del mese e come in tutti i musei statali anche domani, domenica 4 gennaio, sarà gratuito l’ingresso nella Cittadella dei Musei ai Musei nazionali di Cagliari che festeggiano 225 anni dalla fondazione. Per questa ragione sono tra i più antichi al mondo. Dalle 8.45 alle 19.45 si potranno visitare le collezioni archeologiche e storico artistiche i cui manufatti raccontano la storia della Sardegna e delle sue relazioni con l’Europa e i paesi del Mediterraneo negli ultimi 8000 anni. Nella biglietteria, dove si ritira il biglietto gratuito, si può sempre acquistare una Card dal costo di 36 euro che consente l’accesso per un anno alle collezioni dei Musei nazionali di Cagliari e a tutti gli eventi programmati dagli stessi.

Grazie ad un Accordo di Programma Quadro del 15 marzo 2023, i Musei Nazionali diCagliari e l’ISRE, istituto della RAS, collaborano per iniziative comuni nell’ambito della fruizione e messa in valore del patrimonio culturale. Tra le iniziative condivise l’ISRE ha aderito, sull’esempio dei musei statali, all’apertura gratuita ogni prima domenica del mese del museo dove è esposta la Collezione Cocco il cui ingresso è prospicente la Pinacoteca nazionale, in Cittadella dei Musei.

L’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport e ISRE hanno aderito al Progetto “Plissè Semper Plissè” proposto, in base agli Accordi di Programma Quadro, dai Musei nazionali di Cagliari con un percorso espositivo che si snoda nella Cittadella dei Musei negli spazi del Museo archeologico, della Pinacoteca nazionale, del Museo Luigi Cocco dell’ISRE. “Plissé Semper Plissé” intende esplorare le tecniche del plissé, ovvero un modo artificiale e antinaturale di piegare fibre vegetali e animali, una delle prime manifestazioni di un'estetica che oltrepassa l'essenzialità della linea. Il percorso diacronico e polimaterico del Progetto incrocia in sincronia le diverse culture e società che hanno sposato delle pieghe, riassunte dal termine plissé, tutta la complessità di cui in Sardegna abbiamo, senza soluzione di continuità, sorprendenti evidenze. Dal Neolitico all’Età del Bronzo, dall’Orientalizzante all’arte greca e romana, alla cultura bizantina e araba e poi spagnola fino ad oggi.

Domani, in concomitanza con l’apertura gratuita, sarà possibile ammirare la mostra e assistere a due visite guidate speciali: Cittadella dei Musei, ore 10/11, visita guidata a “Plissé Semper Plissé” a cura di Maria Antonietta Mongiu Componente del CdA dei Musei nazionali di Cagliari, cocuratrice di “Plissé Semper Plissé”; Pinacoteca nazionale, ore 11.30/12, “Triangolo rosso in Pinacoteca: Giovanni Nonnis Piero Tosi Roberto Capucci”, a cura di Franco Masala presidente associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari.

