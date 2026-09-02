Più telecamere contro i raid dei vandali 

Alle oltre 40 già esistenti, potrebbero aggiungersi in tempi rapidi altre telecamere per il controllo delle zone nevralgiche dell’abitato ed in particolare degli spazi pubblici, spesso e volentieri in preda dei vandali. La Giunta comunale di Terralba guidata dal sindaco Sandro Pili ha approvato lo studio di fattibilità tecnico‑economica per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, compiendo un passo decisivo verso la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno.

L’iter

Nell’atto licenziato dall’esecutivo, si evidenzia «la volontà dell’amministrazione di rafforzare la rete di videosorveglianza urbana attraverso l’installazione di nuovi dispositivi e l’adozione di tecnologie più avanzate. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale nel centro urbano, in linea con le norme nazionali che ne incentivano l’uso come strumento di prevenzione e contrasto alla criminalità». La delibera richiama infatti il quadro normativo di riferimento che ha definito criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti statali destinati ai Comuni. La domanda è stata inoltrata alla Prefettura, con buone possibilità di essere accolta in quanto il Municipio di Terralba rientra tra gli enti che non hanno beneficiato dei contributi nelle precedenti annualità. Lo studio prevede un investimento complessivo di 130 mila euro con il Comune che si impegna a cofinanziare l’intervento con 10 mila euro di fondi propri, mentre la parte restante di 120 mila euro sarà richiesta attraverso il bando ministeriale.

Il caso

Investimenti per permettere di ampliare la rete di controllo, prevenire atti vandalici e migliorare la qualità della vita dei cittadini, erano stati sollecitati anche dal gruppo di minoranza in Consiglio comunale. «Il caso più emblematico – evidenzia l’esponente dell’opposizione Gabriele Espis – è quello di piazza Kennedy, l'area verde più frequentata del paese: la notte si trasforma in una zona franca, i giochi vengono utilizzati in modo improprio da ragazzi più grandi e la mattina il parco si presenta regolarmente disseminato di bottiglie, lattine, fazzoletti e cartoni di pizza. Anche le telecamere esistenti – conclude – devono essere utilizzate e posizionate per identificare e sanzionare chi deturpa il bene comune».

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