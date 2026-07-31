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I lavori.
01 agosto 2026 alle 00:16

Più giochi e spazi per famiglie, riqualificate due piazze 

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Nuovi giochi e spazi più accoglienti per i bambini di Mulinu Becciu e del quartiere Del Sole. Sono terminati gli interventi di riqualificazione realizzati dal servizio Parchi e verde pubblico nelle piazze Delle Muse e Tommaso Lisai, due aree di ritrovo quotidiano per residenti e famiglie.

Le nuove attrezzature ludiche sono state pensate per bambini e bambine da 0 a 14 anni e vanno ad arricchire spazi pubblici già molto frequentati, con l’obiettivo di renderli più fruibili e adatti alla socialità.

L’intervento rientra nel programma di rinnovamenti delle aree pubbliche cittadine, portato avanti dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità degli spazi destinati all’incontro e alla vita di quartiere.

«Investire negli spazi dedicati ai più piccoli significa investire nella qualità della vita delle famiglie e nel futuro dei nostri quartieri», sottolinea l’assessora alla Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, Luisa Giua Marassi. «Con i nuovi giochi di piazza Delle Muse e piazza Lisai prosegue un percorso concreto di cura e rinnovamento degli spazi pubblici, affinché siano sempre più accoglienti e accessibili». L’obiettivo, sottolinea l’assessora, è restituire alle piazze e alle aree verdi un ruolo centrale nella vita dei quartieri. «Vogliamo che tornino a essere luoghi vissuti ogni giorno, capaci di creare occasioni di incontro e rafforzare la socialità. È un impegno che stiamo portando avanti nei diversi quartieri della città, oltre che nei grandi parchi cittadini, con particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie».

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