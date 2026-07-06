VaiOnline
Cabras.
07 luglio 2026 alle 00:48

Pista ciclabile per San Giovanni, il cantiere apre in piena estate 

Iniziati ieri i lavori lungo la Provinciale, dodici chilometri di percorso dal paese al Sinis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I lavori sono in corso in piena estate, ma l'attesa durata anni è finalmente terminata. Ieri mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Cabras alla borgata marina di San Giovanni di Sinis. Infrastruttura strategica per la promozione del territorio e per lo sviluppo della mobilità sostenibile che arriva dopo proteste, polemiche e troppi incidenti. I lavori, che avrebbero dovuto iniziare alcuni mesi fa, sono stati posticipati a causa degli espropri che hanno coinvolto circa 600 proprietari dei terreni su cui sorgerà i 12 chilometri di pista, larga due metri e mezzo. L'intervento è parte del progetto "Ciclovia della Sardegna", promosso da Arst e Regione e finanziato con fondi Pnrr.

La pista

Ieri mattina il sindaco, Andrea Abis, era presente sulla Provinciale che porta alla costa per verificare l'inizio dei lavori: «Non si tratta di un cantiere qualunque, ma di un progetto che l'amministrazione comunale ha richiesto con determinazione da anni e che è stato modificato diverse volte fino ad assumere il tracciato attuale, a lato della Provinciale. Un'opera straordinaria, di 10 milioni di euro, che rappresenta un passo verso la visione del futuro che oggi, con fiducia, comincia a realizzarsi. I lavori sono iniziati ora, in estate, e qualcuno potrà dire che non è il momento migliore, e in parte avrà anche ragione, ma questo è il momento giusto, necessario e possibile. In inverno ci sarebbero le piogge, mentre ora c'è il traffico. Non esiste insomma un periodo adatto».

I disagi
Gli operai sono entrati in azione dopo il canale scolmatore, «Proprio per evitare code e rallentamenti all'uscita del paese - spiega Abis - tutto è stato studiato per evitare pericoli. Dove ci sono i mezzi e gli operai ci sono semafori che regolano il traffico. Bisogna avere un po' di pazienza. L'ultimo tratto che verrà realizzato è quello all'uscita del paese, dopo la rotonda. I lavori termineranno in autunno, visto che ci saranno le ferie estive degli operai. E poi tutti potranno raggiungere San Giovanni anche in bici, senza rischiare di essere travolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Nuorese.

San Francesco: allarme infermieri

Fabio Ledda Giorgio Ignazio Onano
Regione

Sindaci, Zedda al quarto posto in Italia

Sondaggio del Sole 24Ore: il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso 
Roberto Murgia
San Costantino

Un’Ardia perfetta, grande festa a Sedilo

Ottima prova delle tre pandele «È andato tutto benissimo» 
Serafino Corrias
Il progetto contestato

I container restano a Cala Finanza: vince Tavolara Bay

Il Tar sospende il provvedimento del Comune di Loiri Porto San Paolo 
Andrea Busia
Roma

Caso Ranucci, indagato Lavitola

Per i pm sarebbe il mandante dell’attentato al giornalista di Report 