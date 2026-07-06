Pista ciclabile per San Giovanni, il cantiere apre in piena estate 

I lavori sono in corso in piena estate, ma l'attesa durata anni è finalmente terminata. Ieri mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Cabras alla borgata marina di San Giovanni di Sinis. Infrastruttura strategica per la promozione del territorio e per lo sviluppo della mobilità sostenibile che arriva dopo proteste, polemiche e troppi incidenti. I lavori, che avrebbero dovuto iniziare alcuni mesi fa, sono stati posticipati a causa degli espropri che hanno coinvolto circa 600 proprietari dei terreni su cui sorgerà i 12 chilometri di pista, larga due metri e mezzo. L'intervento è parte del progetto "Ciclovia della Sardegna", promosso da Arst e Regione e finanziato con fondi Pnrr.

La pista

Ieri mattina il sindaco, Andrea Abis, era presente sulla Provinciale che porta alla costa per verificare l'inizio dei lavori: «Non si tratta di un cantiere qualunque, ma di un progetto che l'amministrazione comunale ha richiesto con determinazione da anni e che è stato modificato diverse volte fino ad assumere il tracciato attuale, a lato della Provinciale. Un'opera straordinaria, di 10 milioni di euro, che rappresenta un passo verso la visione del futuro che oggi, con fiducia, comincia a realizzarsi. I lavori sono iniziati ora, in estate, e qualcuno potrà dire che non è il momento migliore, e in parte avrà anche ragione, ma questo è il momento giusto, necessario e possibile. In inverno ci sarebbero le piogge, mentre ora c'è il traffico. Non esiste insomma un periodo adatto».

I disagi

Gli operai sono entrati in azione dopo il canale scolmatore, «Proprio per evitare code e rallentamenti all'uscita del paese - spiega Abis - tutto è stato studiato per evitare pericoli. Dove ci sono i mezzi e gli operai ci sono semafori che regolano il traffico. Bisogna avere un po' di pazienza. L'ultimo tratto che verrà realizzato è quello all'uscita del paese, dopo la rotonda. I lavori termineranno in autunno, visto che ci saranno le ferie estive degli operai. E poi tutti potranno raggiungere San Giovanni anche in bici, senza rischiare di essere travolti».

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