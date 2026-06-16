Pisanu ha scelto la sua Giunta 

E’ stata ufficializzata la nuova giunta comunale di Giba dopo il vorto del 7 e 8 giugno che ha visto di nuovo eletto il sindaco uscente Andrea Pisanu.

«Una Giunta all'insegna della continuità - dice Pisanu - Grazie all’esperienza maturata nelle passate legislature, l'attività amministrativa sarà più agevole e anche il lavoro dei nuovi consiglieri e dei dipendenti sarà più semplice. Tanti i progetti in corso e altrettante le idee per migliorare l'aspetto di Giba, Villarios e Porto Botte nonché i servizi a disposizione dei cittadini»

Pisanu terrà le deleghe al personale, vigilanza e transizione digitale, e comunicazione istituzionale. Al suo fianco avrà quattro assessori, tra cui il più votato in assoluto Emanuele Pistis che ha ottenuto 390 preferenze, più di tutta la lista n.2 Giba e Villarios 2.0. Pistis avrà le deleghe all’Istruzione, Politiche sociali e finanziarie oltre che ai Lavori pubblici e viabilità. Confermato anche Alberto Pittoni che avrà le deleghe a Sport, urbanistica, politiche agricole e viabilità rurale. Mentre le deleghe Cultura, spettacolo, politiche giovanili e turismo sono state assegnate a Maria Dolores Piroddi. Infine, Francesco Uccheddu avrà le deleghe a Sanita, ambiente e attività produttive.

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