Dopo gara.
03 gennaio 2026 alle 01:00

Pisacane: sereno per il futuro 

«Non sono contento per la sconfitta, ma faccio i complimenti ai miei» 

Fabio Pisacane è amareggiato anche se la sconfitta, contro una big del campionato, non cancella quanto di buono fatto dal Cagliari, soprattutto nei primi 45’. «Da allenatore faccio fatica ad andare a casa contento senza punti. Quello che abbiamo visto in queste prime diciotto partite ci dà, però, serenità per il futuro. Dobbiamo migliorare quello che non ci fa portare punti a casa ma solo complimenti». La prima frazione: «La squadra ha fatto un primo tempo notevole, nonostante le assenze. Ha speso tanto da un punto di vista fisico. È normale che andando in svantaggio abbiamo dovuto rivedere il piano gara. Come si sono allungate le squadre, abbiamo fatto più fatica. In transizione il Milan è letale. Faccio i complimenti alla squadra perché ha cercato di tenere botta. Sono comunque soddisfatto perché chi viene chiamato in causa riesce a fare quello che si sta cercando di attuare».

Sotto porta

«È normale che, quando non fai gol c’è sempre un errore, così come quando lo subisci. Si può fare di meglio se ci si presenta tre volte nei primi tre minuti di gioco dentro l’area del Milan. Questa è l’amarezza più grande perché, dopo un ottimo primo tempo, giocato con un’aggressività importante nei primi 15’, non segnare un gol è un grande dispiacere. Alla lunga, squadre di questa caratura ti puniscono come si sbaglia».

Deiola ed Esposito

«Deiola si è fermato durante la rifinitura pre-gara. Penso che ne avrà per qualche settimana. Esposito è uscito perché ha sentito un crampo ma come è tornato in panchina, dopo un po’ di assestamento, ha avuto un po’ di bruciore. Si dovranno, quindi, valutare le sue condizioni». L’allenatore parla anche di Mazzitelli: «Oltre che essere un costruttore, può fare la fase di interdizione. In questo momento da mezzala riesce ad esprimere il meglio di sé. Per questo credo che possa essere una soluzione per il futuro».

Mina

«Dopo la partita col Pisa, si è dovuto fermare per l’influenza alla vigilia della trasferta di Torino. Questa settimana ha svolto più sedute ma la sua esclusione è stata una scelta tecnica. Sta ritrovando una condizione buona e questo, per noi, è fondamentale perché è un valore importante per questa squadra»

Mercato

Questa volta Pisacane si sbilancia rispetto a quanto fatto nel recente passato: «Contro il Milan a centrocampo eravamo corti. Tutto quello che arriva dal mercato, che ci può permettere di allungare la coperta, è ben accetto. Sicuramente il direttore Angelozzi ha in mente di fare qualche innesto a centrocampo».

Cavuoti

Parole al miele anche per Cavuoti, che il tecnico ha visto crescere nel settore giovanile: «È una carta importante anche perché è stato impiegato a Torino e in questa gara col Milan. I giocatori devono capire che tutti possono essere chiamati in causa. Lo conosco calcisticamente dalla tenera età ed è un ragazzo che ha delle qualità. Mi piace la sua voglia di poter dire la sua. In un reparto in cui siamo carenti lui ci sta permettendo di avere delle soluzioni».

