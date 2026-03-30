VaiOnline
Nuoto.
31 marzo 2026 alle 00:18

Piras reginetta a Riccione 

Criteria: due argenti e un bronzo per la Junior esperina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prima sessione dei Criteria di Riccione, un vero e proprio campionato italiano giovanile di nuoto in vasca da 25, si è chiusa con tre medaglie per la spedizione femminile sarda. E tutte formate da un’unica atleta, l’esperina Silvia Piras (Juniores 2). Per l’allieva di Mauro Coni e Marco Cara all’Esperia, classe 2010, sono arrivati gli argenti nei 1500 stile libero, con il nuovo primato sardo assoluto (ma anche Juniores e cadette) di 16'27"77, e negli 800 argento, anche in questo caso con il primato regionale (8’38”80) e il bronzo nei 400 stile in 4’12”35, a un decimo dal proprio record. In tutte e tre le gare l’oro è andato alla fiorentina Sofia Biagi.

Il tecnico

«Siamo molto contenti, stiamo cercando da tempo di migliorare tecnicamente e questo miglioramento ha dato i suoi frutti anche a Riccione, dove Silvia ci ha messo molto del suo e tanta grinta per ottenere un qualcosa che non era affatto scontato», dice Coni, «torniamo a casa senza rimpianti e molto soddisfatti».

Per il resto, da citare il 14° posto di Giada Colorullo (Olbia Nuoto, Ragazze 2) nei 200 rana in 2’40”53.

Le gare maschili

Dopo i tre giorni dedicati alle donne, a Riccione ieri è iniziata la sessione maschile che si concluderà domani. Il primo a mettersi in evidenza ieri è stato Tommaso Desogus (Sport Full Time Sassari, Juniores 2), che nei 400 misti si è migliorato sino a 4’22”31, cogliendo il settimo posto. Bene anche Riccardo Oggiano (Atlantide, categoria Ragazzi 2), che ha ritoccato il personale nei 100 dorso, nuotando in 57”46, con il 20° tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna