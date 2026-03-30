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Ai Giardini
31 marzo 2026 alle 00:19

Pino inclinato: niente pericoli per l’esperto 

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Pianta inclinata ma non pericolosa. «Il pino di piazza Vittorio Emanuele non presenta elementi di pericolosità: a breve, dopo la realizzazione di un supporto, le transenne che circondano l’albero verranno rimosse e si potrà accedere all’area senza limitazioni». Lo fa sapere l’assessore all’Ambiente del Comune di Nuoro, Marco Canu, che ha affidato al dottore forestale, Carlo Poddi, il compito di verificare le condizioni della pianta dei Giardini per valutare eventuali pericoli dopo le forti raffiche di vento degli ultimi tempi. «La perizia eseguita dall’esperto - ha sottolineato l’assessore Canu - ha evidenziato che, con l’apposizione di un sostegno, non sussisteranno criticità di sorta. L’amministrazione sta procedendo a valutare la migliore soluzione estetica per la realizzazione dell’intervento».

La perizia si è articolata in due fasi distinte: dapprima Poddi ha eseguito la cosiddetta valutazione integrata della stabilità, effettuata attraverso un’analisi visiva per giudicare le condizioni di stabilità di un albero, facendo riferimento alla probabilità del suo possibile cedimento e agli effetti che esso può determinare. Dopodiché si è proceduto con un’analisi strumentale, che si è avvalsa di un tomografo, attraverso il quale sono state valutate le condizioni interne del tronco.

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