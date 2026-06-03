Pinna sfida Anni nella corsa al Municipio 

La continuità con la legislatura ormai ai titoli di coda e «un nuovo programma», parole del sindaco uscente e candidato al secondo mandato Stefano Anni, «legato a quanto fatto finora», contrapposta alla voglia di alternanza e, per dirla con lo slogan che ha caratterizzato la campagna elettorale della lista “Il Cambiamento Possibile” dell’avversaria Federica Pinna, “costruire il futuro adesso”. Sono questi, in pillole, i fotogrammi della sfida elettorale che domenica e lunedì vedrà su sponde opposte l’uscente primo cittadino imprenditore agricolo di 49 anni, che porta al voto la lista “Insieme Nuraminis e Villagreca”, e l’ingegnera dipendente regionale di 53 anni, che porta al vaglio degli elettori la lista “Il Cambiamento Possibile Nuraminis e Villagreca”.

Schieramenti

Due liste civiche ma che appaiono, senza molti dubbi, una di stampo centrodestra (quella di Anni) e l’altra di ispirazione centrosinistra: quella guidata da Federica Pinna. La sfidante, quest’ultima, che per spodestare Anni fa leva su un programma caratterizzato da alcuni punti essenziali: «Vogliamo rivitalizzare le attività economiche e il commercio locale, attraverso un ripensamento della viabilità, del Piano Urbanistico Comunale, del Pai», spiega Pinna, che pensa all’istituzione di un collegamento giornaliero tra Nuraminis e Villagreca. «Vogliamo garantire risposte sia ai residenti sia a chi sceglierà di stabilirsi nel nostro Comune, attivando servizi come il micronido, la pre-accoglienza scolastica e il doposcuola, trasformando la casa di riposo in una struttura aperta anche ai non autosufficienti e creando la Casa dell’Energia per favorire il risparmio delle famiglie. Siamo convinti che il benessere collettivo passi attraverso socialità, attività culturali e scambio, utili a far crescere un territorio ricco di storia, siti archeologici e associazioni che un’amministrazione attenta dovrebbe valorizzare».

Futuro

Stefano Anni raccoglie la sfida. «Mi ripropongo perché voglio chiudere quanto cominciato in questi anni, abbiamo tanti progetti iniziati e mi piacerebbe vederli portati a termine», dice Anni che parla delle «potenzialità di Nuraminis: a 15 minuti d’auto da Cagliari e 20 chilometri dall’aeroporto. Siamo in crescita demografica e abbiamo predisposto un programma legato a quello che abbiamo fatto finora: non un libro dei sogni ma progetti e programmi realizzabili». Anni difende poi il nuovo, controverso, piano viabilità: «Avevamo una situazione non più gestibile: il traffico è aumentato e si vuol entrare in negozio con l’auto. Prima si andava a piedi a scuola, ora in media si hanno due mezzi a famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA