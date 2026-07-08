Piazza Zampillo, iniziati i lavori di sistemazione 

Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione e per la riqualificazione di piazza Zampillo, assieme a quelli per il consolidamento del vicino canale tombato Rio Fluminera: è un intervento di primaria importanza per la sicurezza del centro urbano, che interesserà uno dei punti più delicati della rete idraulica cittadina.

«L’opera», spiega il sindaco, Federico Sollai, «rappresenta un investimento strategico che consentirà di intervenire in maniera definitiva sulle criticità strutturali emerse nel corso degli anni. È certamente un ulteriore passo nella salvaguardia del patrimonio pubblico, siamo consapevoli che la prevenzione e la cura delle infrastrutture rappresentano uno degli strumenti più efficaci per migliorare la sicurezza, la resilienza del territorio e la qualità della vita della nostra comunità».

I lavori hanno comportato la modifica della viabilità che ruota attorno all’area del cantiere, regolata da un’ordinanza della polizia locale. Sono previsti, fino all’8 settembre, dalle 7 alle 18 dal lunedì al venerdì, divieti di sosta, di transito e di fermata lungo le strade interessati dal cantiere. «Siamo consapevoli», aggiunge Sollai, «che gli interventi nel centro abitato creano inevitabili disagi. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza perché stiamo realizzando un’opera necessaria per garantire maggiore sicurezza, efficienza e qualità delle nostre infrastrutture. L’obiettivo è completare i lavori entro l’estate, riconsegnando alla comunità un’infrastruttura più sicura e una viabilità finalmente ripristinata».

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