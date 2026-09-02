Piano litorali, no a nuovi parcheggi a 300 metri dal mare 

Via libera della Provincia al Piano di utilizzo dei litorali che rivoluziona gli spazi sulle spiagge a vantaggio della libera fruizione, ridimensionando i servizi turistici e ricreativi presenti, e riorganizza il sistema degli accessi e dei parcheggi anche per promuovere il recupero dei retrospiaggia e dei sistemi dunali antierosione. Parere ambientale positivo dell'ente a condizione che vengano inserite nel Pul alcune prescrizioni prima della sua approvazione definitiva. Per esempio, relativamente agli accessi agli arenili e ai parcheggi: eliminare la possibilità di realizzarne di nuovi nella fascia di 300 metri dai litorali non urbani, lasciare invariata l'ampiezza della superficie destinata alla sosta delle macchine nel lato est della spiaggia di Capo Ceraso a tutela degli habitat vegetali esistenti, nessun intervento a Le Saline e Marina Maria e promuovere la mobilità sostenibile, potenziando il sistema di trasporto pubblico, per raggiungere le spiagge ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000. Quanto alle concessioni degli stabilimenti balneari, oltre all'introduzione dell'obbligo di distanziamento di ottanta metri tra stabilimenti contigui e di sgombero entro il 31 ottobre di ogni anno, ridurre i metri quadri delle superfici previste a Punta Asfodeli, Contra Ira e Li Cuncheddi e limitare lo sviluppo (in lunghezza) al 20 per cento nelle spiagge Ira e Marinella. (t.c.)

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