“Pes in progress” A Cagliari gli incontri ispirati dalla mostra 

Un percorso tra memoria urbana, letteratura, musica e identità attraverserà la seconda metà di marzo negli spazi del Search di Cagliari (Palazzo Bacaredda, largo Carlo Felice 2) con quattro appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura della Sardegna. Gli eventi fanno parte delle iniziative “Pes in progress” legata alla mostra in corso organizzata da Ilisso e dedicata al grande fotografo novecentesco Mario Pesa. Le serate coinvolgono studiosi, musicisti e autori impegnati nel racconto del territorio e delle sue tradizioni.

Le date

Il primo incontro in programma è per domani alle 15, con “Memorie urbane – Cagliari narrata dagli anziani”, un progetto partecipativo che invita cittadini e testimoni del passato a raccontare la città com’era un tempo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere ricordi, aneddoti e storie personali per ricostruire la memoria collettiva della Cagliari del Novecento. Il giorno successivo, mercoledì 18, alle 17.30, sarà la volta di “I piciocus de crobi – Cronache d’infanzia a Cagliari”. Durante l’incontro Sergio Orani dialogherà con Enrico Pinna (regista del documentario dedicato a Pes visibile nello spazio espositivo) , in una conversazione dedicata ai racconti e alle esperienze dell’infanzia nella città, tra memoria personale e storia sociale.

La rassegna prosegue venerdì 20 alle 18 con la presentazione dei volumi “Fenicotteri in Sardegna” e “Le Saline Conti-Vecchi”. All’incontro parteciperanno Giangiorgio Crisponi, Enrico Pinna e Domenico Ruiu, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di due opere dedicate al patrimonio naturale e industriale dell’Isola, tra paesaggio, storia e biodiversità.

L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 29 marzo, alle 18, con “Mappe sonore – Paesaggi dalla Sardegna di Mario Pes”, progetto curato da Zona Rurale con Emanuela Lioy e Silvia Corda. L’evento sarà una performance musicale e sonora che unisce violino, voce, harmonium, toy piano e oggetti, trasformando i paesaggi dell’isola in un’esperienza acustica immersiva.

Attraverso racconti, libri, suoni e testimonianze, gli appuntamenti al Search offriranno così un viaggio culturale nella memoria e nei paesaggi della Sardegna grazie a Mario Pes, mettendo al centro il dialogo tra passato e presente.

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